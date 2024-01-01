Відновлений Mercedes-Benz 560 SEC продають за чверть мільйона доларів

Як передає Carscoops, за автомобіль планують виручити понад 275 тисяч доларів. Таку велику суму просять з вагомих причин – автомобіль було зібрано, фактично, з нуля й усі його компоненти пройшли модернізацію.

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У рамках трансформації автомобіля він був оснащений розширювачами крил із вуглецевого волокна в стилі AMG Hammer і пофарбований у колір Smoke Silver Metallic. Майстри обладнали цей Mercedes бамперами в стилі AMG і бічними порогами, зробленими з карбону й додали 17-дюймові колеса.

Потужність надходить від переробленого 6,2-літрового атмосферного V8, отриманого від новішого Mercedes-AMG. Цей двигун також включає спеціальну вихлопну систему з нержавіючої сталі та, що досить дивно, поєднується з шестиступінчастою механічною коробкою передач, що передає крутний момент на задні колеса через диференціал обмеженого тертя.

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Салон автомобіля також кардинально відрізняється від серійної моделі. Компанія оббила сидіння та панелі бежевою шкірою й додала красивої дерев’яної обробки, головний пристрій McIntosh MX406, підсилювач та 11 динаміків виробництва Focal. Цікаво, що одометр, вказує на пробіг в 66 000 км.

У списку не згадується, скільки коштувала трансформація, але, ймовірно, сума складається зі шестизначного числа. Щодо майбутнього автівки – наразі вона вже чекає нового власника. Торги відбудуться на аукціоні Bring a Trailer вже наступного тижня.