"Гуманітарні" BMW та Mercedes-Benz завернули на кордоні

Залишився на майданчику відповідального зберігання МАПП "Грушів-Будомєж" Mercedes-Benz, що ввозився на адресу київського благодійного фонду.

Перевізник, пише пресслужба Львівської митниці, не надав митним органам жодних документів, які б підтверджували факт вивезення авто з території Євросоюзу як гуманітарної допомоги.

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Натомість перевізник та водночас керівник благодійного фонду, подав до митного контролю декларацію, що містить неправдиві відомості щодо відправника, одержувача товару, його вартості, а також характеру вантажу.

Фото: Держмитслужба

Не поїхали далі цього ж митного поста два автомобілі BMW, що переміщалися з Польщі на лафеті. Вони також ввозилися як гуманітарні на адресу благодійного фонду. Однак жодних документів, які б підтверджували цей факт, у перевізника не знайшлося.

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З'ясовано, що керівник благодійного фонду, 41-річний житель Волині, "вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю", тобто подав митному органу документи, що містять неправдиві відомості.

В обох випадках складено адмінпротколи, відповідно до ч.1 ст. 483 МКУ. Автомобілі вилучено. Їх подальшу долю вже буде вирішувати суд.