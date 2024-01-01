"Автосалон" продав наліво 190 машин, ввезених для ЗСУ

"Бізнесменів" схопили під час отримання грошей за продані автомобілі, що ввезені за нульовою ставкою розмитнення як допомога ЗСУ.

Затриманим повідомили про підозру, за скоєний злочин їм загрожує до семи років позбавлення волі. У ході слідства, йдеться у повідомленні Черкаського обласного управління Нацполіції, встановлено незаперечні докази низки злочинів.

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Як з’ясувалося, 40- та 32-річні жителі Сміли налагодили схему завезення транспортних засобів. Декларували як гуманітарну допомогу. Попри заборону продажу гумдопомоги, яку вони мали безоплатно передати ЗСУ, ділки продавали авто цивільним особам за готівку.

Пошук охочих купити автомобіль проводили за примітивною схемою. Не сильно переймаючись, вони відкрито розміщували оголошення про готові авто до продажу на одній з інтернет-платформ.

Результати не забарилися. За такою схемою фігуранти справи реалізували понад 190 автомобілів на загальну суму близько 31,5 мільйона гривень.

Підозрюваних затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання ними 15 тисяч доларів за продаж трьох позашляховиків марок BMW X5, Mercedes ML 270 та VW Touran.

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Затриманим оголосили про підозру за ч. 3 ст. 201-2 (Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України.

У суді підозрюваним обрали запобіжні заходи: одному – цілодобовий домашній арешт, іншому — тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 90 840 гривень.