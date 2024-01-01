"Автосалон" продал налево 190 машин, ввезенных для ВСУ

“Бизнесменов” схватили во время получения денег за проданные автомобили, ввезенные по нулевой ставке растаможки как помощь ВСУ.

Задержанным сообщили о подозрении, за совершенное преступление им грозит до семи лет лишения свободы. В ходе следствия, говорится в сообщении Черкасского областного управления Нацполиции, установлены неопровержимые доказательства ряда преступлений.

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Как выяснилось, 40- и 32-летние жители Смелы наладили схему завоза транспортных средств. Декларировали как гуманитарную помощь. Несмотря на запрет продажи гумпомощи, которую они должны были безвозмездно передать ВСУ, дельцы продавали авто гражданским лицам за наличные.

Поиск желающих купить автомобиль проводили по примитивной схеме. Не сильно заботясь, они открыто размещали объявления о готовых авто к продаже на одной из интернет-платформ.

Результаты не заставили себя ждать. По такой схеме фигуранты дела реализовали более 190 автомобилей на общую сумму около 31,5 миллиона гривен.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения ими 15 тысяч долларов за продажу трех внедорожников марок BMW X5, Mercedes ML 270 и VW Touran.

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Задержанным объявили о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 (Незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины.

В суде подозреваемым избрали меры пресечения: одному – круглосуточный домашний арест, другому - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 90 840 гривен.