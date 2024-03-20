В частном подворье вблизи Житомира местная "бизнесвумен" открыла своеобразный автосалон по продаже автомобилей, которые были завезены как гуманитарка для ВСУ.

Оживленная торговля шла машинами, ввозившимися под прикрытием благотворительного фонда из Винницы как гуманитарная помощь. По информации Житомирской областной прокуратуры, местной жительнице сообщено о подозрении в незаконном использовании гуманитарной помощи с целью получения прибыли.

Деяния подозреваемой трактуются по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины как неправомерная выгода, совершенная в значительном размере во время военного положения. Следствие установило, что "жительница Житомирского района занималась продажей элитных автомобилей, ввезенных из-за границы под видом гуманитарной помощи".

Читайте также За продажу "гуманитарных" авто мужчину осудили с конфискацией имущества

Схема была отработана по всей вертикали. Благотворительный фонд, зарегистрированный в Виннице, ввозил машины для передачи военнослужащим. Правда, в подразделения Сил обороны машины не доходили, а отправлялись прямо во двор домовладения подозреваемой возле Житомира.

Оттуда техника шла на продажу. Номенклатура "сельского автомагазина" была неплохой: Hyundai Santa Fe, Mersedes ML, BMW X5, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Volkswagen Passat.



Однако 14 марта "бизнесвумен" задержали сразу после продажи трех автомобилей на общую сумму 15 тыс. долларов США. Полученные от реализации наличные продавщица даже не успела спрятать. Деньги изъяли, а их обладательницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства арестованной обнаружено еще четыре подготовленные для продажи автомобили. Сейчас все семь авто рыночной стоимостью около 1,5 млн грн изъяты, решается вопрос о наложении на них ареста.

Читайте также Новые правила ввоза гуманитарных авто для ВСУ: порядок действий

Под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование, устанавливаются обстоятельства совершения преступления и причастность других лиц. Незаконную сделку с гуманитарной помощью разоблачила Житомирская областная прокуратура совместно с ГУНП в области при оперативном сопровождения УСБУ в области.

В суд заявлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения. Пока она считается невиновной. Это трактует ст. 62 Конституции Украины: лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Фото: Прокуратура Житомирской области