С начала декабря изменились правила декларирования и пропуска гуманитарной помощи, в том числе автомобилей для ВСУ.

Институт исследований авторынка пообщался с волонтерами ОО "Волынская гуманитарная инициатива" и экспертом по вопросам практического применения таможенного законодательства Ассоциации профессиональных таможенных посредников Левком Прокипчуком, и сформировал практические советы, которые помогут не задерживаться надолго на контрольно-пропускных пунктах.

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Первое. Любой гуманитарный груз теперь может быть оформлен исключительно на благотворительную организацию, которая включена в Единый реестр получателей гумпомощи. Поэтому следует заранее позаботиться о том, чтобы ваша организация (или по поручению которой вы действуете как волонтер) была в упомянутом реестре.

Получить регистрационный номер в Реестре можно двумя способами: с помощью электронно-цифровой подписи или осуществив процедуру авторизации Министерством социальной политики.

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Первый способ доступен только уполномоченным лицам получателя гумпомощи, которые имеют электронную подпись организации. Попытки самостоятельного внесения данных в Реестр "на ходу" только приводят к перегрузке системы, отмечают волонтеры.

Второй способ возможен без электронно-цифровой подписи в автоматическом режиме. В систему нужно внести данные об организации, подгрузить электронные копии документов и автоматически получить номер получателя помощи. Такой способ предусматривали для иностранных организаций, но его могут использовать и украинские ОО и фонды, рассказывает Левко Прокипчук.

Второе. Для оформления груза и/или транспортного средства, нужно подать обновленную форму таможенной декларации, в которой появился отдельный пункт для указания номера получателя гумпомощи. Сделать это можно как в бумажной форме, так и электронно. Правда, последний вариант пока работает только в теории - в первый день действия новых правил государственный онлайн-сервис дал сбой и временно недоступен.

Третье. Транспортные средства отныне можно ввозить только в пользу Вооруженных Сил Украины. Общественные организации и благотворительные фонды потеряли возможность упрощенного оформления машин для собственного использования (уставных целей). Теперь в графе таможенной декларации, рядом с получателем гуманитарной помощи, нужно указать, что транспортное средство ввозят для дальнейшей передачи ВСУ, и этого достаточно для оформления, говорит Левко Прокипчук.

Но в течение 90 дней такие "гуманитарные" машины организации обязаны передать какой-то из воинских частей, оформив акт приема-передачи и отчитавшись об этом, отмечает эксперт. В случае, если вступит в силу законопроект 9111 от 16.03.2023, который сейчас направлен на подпись Президенту, ввезенное ОО или фондом авто можно будет передать конкретному военнослужащему, физическому лицу. Если нет – передавать придется на воинскую часть.

Четвертое. Упрощенный механизм декларирования – то есть подача бумажной таможенной декларации непосредственно в пункте пропуска – будет действовать только до 1 апреля 2024 года. После этой даты привезти гуманитарный груз можно будет только по предварительно поданной электронной декларации.

В остальном процесс покупки и ввоза авто для ВСУ остался неизменным.