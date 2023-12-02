З початку грудня змінилися правила декларування та пропуску гуманітарної допомоги, у тому числі автомобілів для ЗСУ.

Інститут досліджень авторинку поспілкувався з волонтерами ГО «Волинська гуманітарна ініціатива» та експертом із питань практичного застосування митного законодавства Асоціації професійних митних посередників Левком Прокіпчуком, та сформував практичні поради, які допоможуть не затримуватися надовго на контрольно-пропускних пунктах.

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Перше. Будь-який гуманітарний вантаж тепер може бути оформлений виключно на благодійну організацію, яка включена до Єдиного реєстру отримувачів гумдопомоги. Тому слід заздалегідь потурбуватися про те, аби ваша організація (або за дорученням якої ви дієте як волонтер) була у згаданому реєстрі.

Отримати реєстраційний номер у Реєстрі можна двома способами: з допомогою електронно-цифрового підпису або здійснивши процедуру авторизації Міністерством соціальної політики.

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Перший спосіб доступний лише уповноваженим особам отримувача гумдопомоги, які мають електронний підпис організації. Спроби самостійного внесення даних в Реєстр «на ходу» лише призводять до перевантаження системи, зазначають волонтери.

Другий спосіб можливий без електронно-цифрового підпису в автоматичному режимі. В систему потрібно внести дані про організацію, підвантажити електронні копії документів та автоматично отримати номер отримувача допомоги. Такий спосіб передбачали для іноземних організацій, але його можуть використовувати й українські ГО та фонди, розповідає Левко Прокіпчук.

Друге. Для оформлення вантажу та/або транспортного засобу, потрібно подати оновлену форму митної декларації, у якій з’явився окремий пункт для вказання номера отримувача гумдопомоги. Зробити це можна як в паперовій формі, так і електронно. Щоправда, останній варіант наразі працює лише в теорії — у перший день дії нових правил державний онлайн-сервіс дав збій та тимчасово недоступний.

Третє. Транспортні засоби відтепер можна ввозити лише на користь Збройних Сил України. Громадські організації та благодійні фонди втратили можливість спрощеного оформлення машин для власного використання (статутних цілей). Тепер у графі митної декларації, поруч з одержувачем гуманітарної допомоги, потрібно вказати, що транспортний засіб ввозять для подальшої передачі ЗСУ, і цього достатньо для оформлення, каже Левко Прокіпчук.

Але протягом 90 днів такі «гуманітарні» машини організації зобов’язані передати якійсь із військових частин, оформивши акт прийому-передачі та прозвітувавши про це, наголошує експерт. У разі, якщо набуде чинності законопроєкт 9111 від 16.03.2023, який наразі направлений на підпис Президенту, ввезене ГО або фондом авто можна буде передати конкретному військовослужбовцю, фізичній особі. Якщо ні — передавати доведеться на військову частину.

Четверте. Спрощений механізм декларування — тобто подача паперової митної декларації безпосередньо в пункті пропуску — діятиме лише до 1 квітня 2024 року. Після цієї дати привезти гуманітарний вантаж можна буде лише за попередньо поданою електронною декларацією.

В решті процес купівлі та ввезення авто для ЗСУ залишився незмінним.