Держмитслужба надала роз'яснення, як ввести позашляховик, пікап чи мікроавтобус з-за кордону без розмитнення.

Державна митна служба повідомляє, що разом з гуманітарною допомогою можна ввести деякі категорії транспортних засобів без розмитнення. Це стосується позашляховиків, мінівенів та мікроавтобусів, а седани – ні.

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Вказані автомобілі мають бути використані для переміщення особового складу, майна ЗСУ та інших військових формувань. Щоб завезти такий транспортний засіб в Україну, потрібно виконати такі дії:

при прибутті на в’їзд в Україну громадянин, що перебуває за кермом автомобіля, проходить паспортний контроль, при цьому пред’являє закордонний паспорт та будь-який документ на авто з метою його ідентифікації;

під час проходження митного контролю відповідно до Постанови КМУ №174 від 01.03.2022 року, водієм (декларантом) заповнюється Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, де зазнаються ПІБ особи декларанта, ПІБ водія (у разі, якщо це не одна особа), марка та номер машини, відправник, отримувач та пункт пропуску;

у розділі “Вид допомоги” вказується дані самого транспортного засобу із зазначенням марки, моделі, VIN-коду;

автомобіль оформляється інспектором митниці як товар (гуманітарна допомога).

Обов’язковою вимогою є наявність у водія (декларанта) документів (листів, звернень), що будуть підтверджувати набувача гуманітарної допомоги та мету ввезення. Також декларант вносить інформацію, що він зобов’язується зняти даний ТЗ з обліку. Після проходження всіх видів контролю автомобіль вибуває з пункту пропуску.