Уряд врегулював реєстрацію та продаж авто у період воєнного стану

Придбані чи ввезені в Україну транспортні засоби можна буде зареєструвати протягом 90 днів після завершення воєнного стану, повідомляє Укравтопром. Відповідну норму уряд затвердив постановою №190 від 4 березня.

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Згідно з нею, компанії також протягом цих 90 днів зобов'язані внести інформацію про надходження, передачу, реалізацію транспортних засобів до електронних реєстрів, оскільки на час запровадження воєнного стану в Україні внесення такої інформації до реєстрів тимчасово припиняється.