Номерні знаки залишені на зберігання у сервісних центрах МВС чекатимуть своїх власників до закінчення венного стану.

На період воєнного стану послуги у сервісних центрах МВС не надаються, але знаки залишені на платне зберігання продовжують зберігатись незалежно від оплати.

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“Автовласники, які мають номерні знаки на платному зберіганні, можуть не хвилюватись. Зберігання цих номерних знаків не зупиняється та їх знищення не проводитиметься”, - запевняють у головному сервісному центрі МВС.

Після офіційного закінчення воєнного стану та відновлення роботи сервісних центрів МВС власники зможуть отримати залишені на зберігання номерні знаки.