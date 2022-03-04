Номерные знаки, оставленные на хранение в сервисных центрах МВД, будут ждать своих владельцев до окончания венного положения.

На период военного положения услуги в сервисных центрах МВД не предоставляются, но знаки, оставленные на платное хранение, продолжают храниться независимо от оплаты.

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“Автовладельцы с номерными знаками на платном хранении могут не волноваться. Хранение этих номерных знаков не останавливается и их уничтожение не будет производиться”, – утверждают в главном сервисном центре МВД.

После официального окончания военного положения и возобновления работы сервисных центров МВД владельцы смогут получить оставленные на хранение номерные знаки.