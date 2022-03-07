Правительство урегулировало регистрацию и продажу авто в период военного положения

Приобретенные или ввезенные в Украину транспортные средства можно будет зарегистрировать в течение 90 дней после завершения военного положения, сообщает Укравтопром. Соответствующую норму правительство утвердило постановлением №190 от 4 марта.

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Согласно ей, компании также в течение этих 90 дней обязаны внести информацию о поступлении, передаче, реализации транспортных средств в электронные реестры, поскольку на время введения военного положения в Украине внесение такой информации в реестр временно прекращается.