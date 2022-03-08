Гостаможслужба предоставила разъяснение, как ввести внедорожник, пикап или микроавтобус из-за границы без растаможки.

Государственная таможенная служба сообщает, что вместе с гуманитарной помощью можно ввести некоторые категории транспортных средств без растаможки. Это касается внедорожников, минивэнов и микроавтобусов, а седанов – нет.

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Указанные автомобили должны использоваться для перемещения личного состава, имущества ВСУ и других военных формирований. Чтобы ввезти такое транспортное средство в Украину, нужно выполнить следующие действия:

при прибытии на въезд в Украину гражданин, находящийся за рулем автомобиля, проходит паспортный контроль, предъявляет загранпаспорт и любой документ на авто с целью его идентификации;

при прохождении таможенного контроля в соответствии с Постановлением КМУ №174 от 01.03.2022 года, водителем (декларантом) заполняется Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, где испытывают ФИО лица декларанта, ФИО водителя (в случае, если это не одно лицо), марку и номер машины, отправитель, получатель и пункт пропуска;

в разделе "Вид помощи" указываются данные самого транспортного средства с указанием марки, модели, VIN-кода;

автомобиль оформляется инспектором таможни как товар (гуманитарная помощь).

Обязательным требованием является наличие у водителя (декларанта) документов (писем, обращений), которые будут подтверждать приобретателя гуманитарной помощи и цели ввоза.

Также декларант вносит информацию, что он обязуется снять данное ТС с учета. После прохождения всех видов контроля автомобиль выбывает из пункта пропуска.