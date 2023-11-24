Державна прикордонна служба України служба повідомила, що за 630 днів протистояння російським окупантам пункти пропуску на західному кордоні перетнули 84 000 автомобілів з гуманітарною допомогою.

Оформлення такої кількості великих і малих вантажівок велося і ведеться спільно з інспекторами митної служби. В середньому за добу в Україну прибуває 130 вантажівок з різноманітними гуманітарними вантажами. В основному везуть медикаменти, медичне обладнання, харчові продукти, засоби гігієни та одяг.

Редакція Авто24 промоніторила найсвіжіші повідомлення з регіонів і по ввезеній товарній номенклатурі дійшла до висновку, що на цьому тижні особливо активно на митну територію України йдуть фури з генераторами та системами енергозабезпечення.

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На днях один такий автопоїзд прийняла Рівненщина, в якому від Євросоюзу доставлено 10 великих генераторів загальною потужністю 692 кВт. Генератори передали для комунальних підприємств Радилова, Вараша, Володимирця, Зорі, Здолбунова, Дубровиці, Костополя для безперебійного проходження опалювального сезону. Одну енергоустановку отримав «Рівнеоблводоканал».

А позавчора на Миколаївщині розвантажили фуру, яка доставила області 74 потужні акумулятори-повербанки Tesla Powerwall 2. Їх встановлять у лікарнях, школах, центрах надання адмінпослуг та інших об'єктах критичної й соціальної інфраструктури.

Розвантаження систем зберігання електроенергії Tesla Powerwall 2 в Миколаєві. Фото: Миколаївська ОВА

З таким гуманітарним вантажем добрий десяток фур у ці дні взяв курс в прифронтові області України. Сумарно вони доставлять соціальним закладам 326 накопичувачів енергії.

Кожна така система зберігання електроенергії коштує в торговій мережі України 363 850 грн. Завдяки уряду Польщі, американській благодійній організації Direct Relief та українським благодійникам цей вантаж прибув як гуманітарний і регіони отримають його безплатно.

Батареї працюють за принципом повербанків і під час можливих блекаутів можуть забезпечить енергопостачання протягом 12-14 годин. Потенціал для аварійного живлення там вагомий – енергомісткість 3,5 кВт-г, пікова потужність сягає 7 кВт, звичайна безперервна – 5 кВт.

Очікується, що до кінця нинішнього року кордон України перетнуть ще майже 5000 автомобілів з гуманітарними вантажами.

Фото з архіву: 10 великих фур від уряду Угорщини вже 8 березня 2022 року прибули в Україну з гуманітарним вантажем. Ця допомога продовжується й понині, відлік вже йде на сотні угорських вантажівок з гуманітаркою. Фото: Закарпатська ОВА