Через західний кордон вже пройшла величезна кількість вантажівок з гуманітарною допомогою. Вантажі продовжують прибувати.

З 24 лютого 2022 року прикордонники Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон пропустили 30 386 транспортних засобів з гуманітарними вантажами.

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До допомоги українцям у війні з окупантами активно долучаються не лише благодійні фонди, державні та волонтерські організації іноземних держав, а й приватні підприємці, державні службовці, правоохоронці, священнослужителі, заробітчани, школярі тощо.