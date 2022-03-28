Лише за одну добу 27 березня до України було поставлено 319 транспортних засобів, які допоможуть нашій державі.

Не припиняється гуманітарна підтримка України країнами-партнерами в умовах російської агресії. Оскільки потреба відчувається не лише у товарах, а й у автомобілях для транспортування вантажів по регіонам, а також для потреб армії, таку допомогу наша країна теж невпинно отримує.

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Загальний обсяг ввезеної та оформленої митниками 27 березня гуманітарної допомоги – 4,7 тис. тонн, у тому числі 319 транспортних засобів (карети швидкої медичної допомоги, легкові та вантажні автомобілі). Також серед вантажів були рації, тепловізори, медичні палатки, меблі, лікарські засоби, продукти харчування тощо.