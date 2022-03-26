З початку війни львівська митниця оформила майже 500 автомобілів у якості гуманітарної допомоги. Окрім того, митники конфіскували 258 автомобілів які везли під виглядом "гуманітарки".

24 березня, в.о. начальника львівської митниці Данило Меньшиков розповів, що з першого дня війни, 24 лютого, митники оформили понад 84 тисячі тонн гуманітарних вантажів. З них майже 3 тис. тонн продуктів, 748 т гігієнічних засобів, близько 900 т медикаментів, 11 тис. тонн одягу, понад 100 тонн пального і майже 500 автомобілів.

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На запитання журналістів щодо правопорушень на кордоні і долі конфіскованих товарів, Меньшиков сказав, що нерідко трапляються випадки, коли під виглядом гуманітарної допомоги в Україну намагаються ввезти комерційні партії товару.

"Але ми відразу припиняємо такі спроби, а ввесь вилучений товар передаємо на потреби ЗСУ і переселенців. Загалом ми передали на потреби армії раніше вилучені та конфісковані товари на 44 мільйони гривень. А це: 258 автомобілів, понад 500 одиниць оргтехніки, майже 27 тис. шин і запчастин", – додав Меньшиков.