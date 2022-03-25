З початку збройної агресії Держмитслужбою прийнято рішення про невідкладну видачу всіх конфіскованих товарів, наявних на складах митниці, на потреби збройних сил та інших військових формувань.

Уже передано понад тисячу транспортних засобів, а також зброю, оптичні приціли, тепловізори, квадрокоптери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони, медичне обладнання тощо.

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За час війни до України вже ввезено понад 128 тис. тонн гуманітарних вантажів, серед яких товари військового і медичного призначення, харчові продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та багато іншого, а також більш як 3000 транспортних засобів.

Варто зазначити, що всі транзитні вантажі, які направляються до країн-агресорів – Російської Федерації чи Білорусії, митницями конфіскуються та направляються на потреби України.