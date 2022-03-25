С начала вооруженной агрессии Гостаможслужбой принято решение о безотлагательной выдаче всех конфискованных товаров, которые имеются на складах таможни, на нужды Вооруженных сил и других военных формирований.

Уже передано более тысячи транспортных средств, а также оружие, оптические прицелы, тепловизоры, квадрокоптеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, медицинское оборудование.

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За время войны в Украину уже ввезено более 128 тыс. тонн гуманитарных грузов, среди которых товары военного и медицинского назначения, пищевые продукты, средства гигиены, одежда, обувь и многое другое, а также более 3000 транспортных средств.

Следует отметить, что все транзитные грузы, которые направляются в страны-агрессоры – Российскую Федерацию или Беларусь, таможнями конфискуются и направляются на нужды Украины.