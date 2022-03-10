Всего за 14 дней таможни Гостаможслужбы передали на нужды ВСУ конфискованных товаров и транспортных средств на 115 млн гривен.

Таможенники передали защитникам Украины 650 автомобилей общей стоимостью 105 млн грн, а также товаров на 10 млн грн, среди которых сигареты, медпрепараты, продукты питания, компьютерная техника, товары военного назначения и т.д.

Конфискованное имущество передается Вооруженным Силам Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 26.02.2022 №186-р "О передаче имущества для нужд Вооруженных Сил", а также в соответствии с решениями военного командования о принудительном отчуждении или изъятии имущества, принятых на основании предписаний Закона Украины "О правовом режиме военного положения".

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На днях правительство упростило процедуру пропуска гуманитарной помощи через границу. Сейчас для этого перевозчику нужно заполнить специальную декларацию, в которой всего 10 позиций, сообщил Александр Щуцкий, первый заместитель Председателя Гостаможслужбы Украины.

Есть попытки под видом гуманитарного груза завезти товарную контрабанду. Гостаможслужба и ОВА предупреждают: если раньше это был просто протокол и штраф, то сейчас товар, транспортные средства будут конфискованы и переданы Вооруженным Силам или военной администрации”, – подчеркнул Александр Щуцкий.