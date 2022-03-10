Всього за 14 днів митниці Держмитслужби передали на потреби ЗСУ конфіскованих товарів та транспортних засобів на 115 млн гривень.

Митники передали оборонцям України 650 автомобілів загальною вартістю 105 млн грн, а також товарів на 10 млн грн, серед яких цигарки, медпрепарати, продукти харчування, комп'ютерну техніку, товари військового призначення тощо.

Конфісковане майно передається Збройним Силам України згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.02.2022 №186-р "Про передачу майна для потреб Збройних Сил", а також відповідно до рішень військового командування про примусове відчуження або вилучення майна, прийнятих на підставі приписів Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

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Днями Уряд спростив процедуру пропуску гуманітарної допомоги через кордон. Зараз для цього перевізнику потрібно заповнити спеціальну декларацію, у якій всього 10 позицій, повідомив Олександр Щуцький, перший заступник Голови Держмитслужби України.



“Є спроби під виглядом гуманітарного вантажу завезти товарну контрабанду. Держмитслужба та ОВА попереджають: якщо раніше це був просто протокол і штраф, то зараз товар, транспортні засоби будуть конфісковані і передані Збройним Силам або військовій адміністрації”, – наголосив Олександр Щуцький.