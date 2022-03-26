С начала войны львовская таможня оформила почти 500 автомобилей в качестве гуманитарной помощи. Кроме того, таможенники конфисковали 258 автомобилей, которые везли под видом "гуманитарки".

24 марта, и.о. начальника Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал, что с первого дня войны, 24 февраля, таможенники оформили более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов. Из них почти 3 тыс. тонн продуктов, 748 т гигиенических средств, около 900 т медикаментов, 11 тыс. тонн одежды, более 100 тонн горючего и почти 500 автомобилей.

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На вопрос журналистов относительно правонарушений на границе и судьбы конфискованных товаров Меньшиков сказал, что нередки случаи, когда под видом гуманитарной помощи в Украину пытаются ввезти коммерческие партии товара.

"Но мы сразу прекращаем такие попытки, а весь изъятый товар передаем на нужды ВСУ и переселенцев. В общем мы передали на нужды армии ранее изъятые и конфискованные товары на 44 миллиона гривен. А это: 258 автомобилей, более 500 единиц оргтехники, почти 27 тыс. шин и запчастей", – добавил Меньшиков.