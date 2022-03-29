Только за сутки 27 марта в Украину было поставлено 319 транспортных средств, которые помогут нашему государству.

Не прекращается гуманитарная поддержка странами-партнерами в условиях российской агрессии. Поскольку потребность ощущается не только в товарах, но и в автомобилях для транспортировки грузов по регионам, а также для нужд армии, такую помощь наша страна тоже получает.

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Общий объем ввозимой и оформленной таможенниками 27 марта гуманитарной помощи – 4,7 тыс. тонн, в том числе 319 транспортных средств (кареты скорой медицинской помощи, легковые и грузовые автомобили). Также среди грузов были рации, тепловизоры, медицинские палатки, мебель, лекарства, продукты питания и т.д.