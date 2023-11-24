Государственная пограничная служба Украины служба сообщила, что за 630 дней противостояния российским оккупантам пункты пропуска на западной границе пересекли 84 000 автомобилей с гуманитарной помощью.

Оформление такого количества больших и малых грузовиков велось и ведется совместно с инспекторами таможенной службы. В среднем за сутки в Украину прибывает 130 грузовиков с разнообразными гуманитарными грузами. В основном везут медикаменты, медицинское оборудование, пищевые продукты, средства гигиены и одежду.

Редакция Авто24 промониторила свежие сообщения из регионов и по ввозимой товарной номенклатуре пришла к выводу, что на этой неделе особенно активно на таможенную территорию Украины идут фуры с генераторами и системами энергообеспечения.

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На днях один такой автопоезд приняла Ровенская область, в котором от Евросоюза доставлено 10 больших генераторов общей мощностью 692 кВт. Генераторы передали для коммунальных предприятий Радилова, Вараша, Владимирца, Зари, Здолбунова, Дубровицы, Костополя для бесперебойного прохождения отопительного сезона. Одну энергоустановку получил "Ривнеоблводоканал".

А позавчера на Николаевщине разгрузили фуру, которая доставила области 74 мощные аккумуляторы-повербанки Tesla Powerwall 2. Их установят в больницах, школах, центрах предоставления админуслуг и других объектах критической и социальной инфраструктуры.

Разгрузка систем хранения электроэнергии Tesla Powerwall 2 в Николаеве. Фото: Николаевская ОГА

С таким гуманитарным грузом добрый десяток фур в эти дни взял курс в прифронтовые области Украины. Суммарно они доставят социальным учреждениям 326 накопителей энергии.

Каждая такая система хранения электроэнергии стоит в торговой сети Украины 363 850 грн. Благодаря правительству Польши, американской благотворительной организации Direct Relief и украинским благотворителям этот груз прибыл как гуманитарный и регионы получат его бесплатно.

Батареи работают по принципу повербанков и во время возможных блэкаутов могут обеспечить энергоснабжение в течение 12-14 часов. Потенциал для аварийного питания там весомый – энергоемкость 3,5 кВт-ч, пиковая мощность достигает 7 кВт, обычная непрерывная – 5 кВт.

Ожидается, что до конца нынешнего года границу Украины пересекут еще почти 5000 автомобилей с гуманитарными грузами.

Фото из архива: 10 больших фур от правительства Венгрии уже 8 марта 2022 года прибыли в Украину с гуманитарным грузом. Эта помощь продолжается и поныне, отсчет уже идет на сотни венгерских грузовиков с гуманитаркой. Фото: Закарпатская ОВА