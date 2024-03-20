У приватному обійсті поблизу Житомира місцева "бізнесвумен" відкрила своєрідний автосалон з продажу автівок, які були завезені як гуманітарка для ЗСУ.

Жвава торгівля йшла машинами, що ввозилися під прикриттям благодійного фонду з Вінниці як гуманітарна допомога. За інформацією Житомирської обласної прокуратури, місцевій жительці повідомлено про підозру у незаконному використанні гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Діяння підозрілої трактуються за ч. 3 ст. 201-2 КК України як неправомірна вигода, вчинена у значному розмірі під час воєнного стану. Слідство встановило, що "жителька Житомирського району займалася продажем елітних автівок, ввезених з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги".

Читайте також За продаж "гуманітарних" авто чоловіка засудили з конфіскацією майна

Схема була відпрацьована по всій вертикалі. Благодійний фонд, зареєстрований у Вінниці, ввозив автівки для передачі військовослужбовцям. Щоправда, до підрозділів Сил оборони машини не доходили, а відправлялися прямісінько у двір домоволодіння підозрюваної біля Житомира.

Відтіля техніка йшла на продаж. Номенклатура "сільського автомагазину" була непоганою: Hyundai Santa Fe, Mersedes ML, BMW X5, Suzuki Grand Vitara, Nissan X-Trail, Volkswagen Passat.



Однак 14 березня "бізнесвумен" затримали відразу після продажу трьох автомобілів на загальну суму 15 тис. доларів США. Отриману від реалізації готівку продавчиня навіть не встигла сховати. Гроші вилучили, а їх володарку затримали у порядку ст. 208 КПК України.

За місцем проживання арештованої виявлено ще чотири підготовлені для продажу автомобілі. Наразі усі сім авто ринковою вартістю близько 1,5 млн грн вилучено, вирішується питання щодо накладення на них арешту.

Читайте також Нові правила ввезення гуманітарних авто для ЗСУ: порядок дій

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури продовжується досудове розслідування, встановлюються обставини скоєння злочину та причетність інших осіб. Незаконну оборудку з гуманітарною допомогою викрито Житомирською обласною прокуратурою спільно з ГУНП в області за оперативного супроводу УСБУ в області.

До суду заявлено клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Допоки вона вважається невинуватою. Це трактує ст. 62 Конституції України: особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: Прокуратура Житомирської області