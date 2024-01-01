Два Jaguar'и спробували ввезти в Україну як "гуманітарку"

Зазвичай волонтерські рухи та благодійні осередки везуть пікапи, кросовери, автобуси, вантажівки, трактори, квадороцикли, а ось автомобілі розкішних класів практично не бувають. А тут відразу два "Ягуари".

Наразі слідство має встановити мотивацію керівника благодійного фонду "Безмежна нація" з Рівного, який вирішив постачати в армійські підрозділи автомобілі такого класу. Нічого подібного за майже три роки війни у Львівській митниці не пригадують.

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Увагу митників міжнародного пункту пропуску "Грушів – Будомєж" привернула увагу вантажівка сегмента LCV з причепом, що прибула із Польщі. На платформі стояли два автомобілі Jaguar XF. Згідно з декларацією, транспортні засоби слідували на адресу благодійного фонду "Безмежна нація".

Щоправда, жодних документів, які б підтверджували факт вивезення автомобіля з території ЄС, як гуманітарної допомоги, перевізник до митного контролю не надав. Тож призначення майбутнього використання машин викликало підозру.

В ході з’ясування обставин та перевірки законності переміщення вантажу працівники митниці встановили, що продавцем імпортованих в Україну автомобілів є литовська компанія, а покупцем – фізична особа, громадянин України.

Таким чином вдалося встановити, що водій, який назвався керівником благодійного фонду, подав митним органам документи, що містять неправдиві відомості про відправника, одержувача товару, вартості й характеру вантажу, задекларувавши комерційний товар як гуманітарну допомогу.

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Все це суперечить закону. За фактом працівники митниці склали протокол про порушення митних правил, відповідно до ч. 1 ст. 483 МКУ.

Автомобілі, загальною вартістю 115 тис. гривень, тобто 57,5 тис. за кожен, тимчасово вилучено. А ви десь бачили "Ягуар" за таку суму?