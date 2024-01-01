Волонтер продав 50 "гуманітарних" машин та на додаток пропонував продати зброю

Протиправні дії підозрюваний здійснював протягом червня 2023 – вересня 2024 років. За цей час благодійна організація реалізовала 50 транспортних засобів на загальну суму майже 7 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Полтавської обласної прокуратури та Національної поліції України.

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Вчинення злочину в таких масштабах підпадає під дію ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якій йдеться про продаж товарів гуманітарної допомоги та укладення інших правочинів щодо розпорядження таким майном з метою отримання прибутку, вчинених за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, під час воєнного стану. За таке дають до семи років ув’язнення.

Фото: Нацполіція України

Схема наживи була простою. Як з’ясувало слідство, керівник благодійної організації отримував з-за кордону транспортні засоби відомих марок, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ. Однак замість безплатної передачі ввезених автомобілів на потреби військових, він продавав техніку.

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За вказаний проміжок часу ділок "заробив на продажі гуманітарних авто понад 35 млн грн". Загалом він завіз як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ понад 230 авто і практично кожну четверту машину з цієї кількості продав. Такого кримінального рекорду з продажу "гуманітарних" автомобілів Україна ще не знала.

Однак до профільного міністерства керівник благодійної організації клепав підроблені звіти про передачу автівок військовослужбовцям. До певного часу це проходило, оскільки у відомстві вірили в чесність волонтера.

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Журналісти місцевих ЗМІ висловили припущення, що мова йде про Ігоря П. та заснований ним у березні 2023 року благодійний фонд. Зокрема, про це з посиланням на власні джерела пише інтернет-видання "Полтавщина".

За порівнянням ретушованих елементів емблеми на моніторі підозрюваного з логотипом Благодійного фонду там встановили назву цієї неприбуткової організації та прізвище її керівника.

Колаж: інтернет-видання "Полтавщина"

Як пригадали у часописі, згаданий Ігор П. є фігурантом ще однієї кримінальної справи: у травні згаданий "благодійник" за 40 тис. грн продав автомат "Калашникова", а також за 3,5 тис. грн збув 440 патронів й магазин до автомата. Співробітники обласного управління СБУ зброю й патрони вилучили.