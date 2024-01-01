Волонтер продал 50 "гуманитарных" машин и в дополнение предлагал продать оружие

Противоправные действия подозреваемый совершал в течение июня 2023 – сентября 2024 годов. За это время благотворительная организация реализовала 50 транспортных средств на общую сумму почти 7 млн грн. Об этом говорится в сообщении Полтавской областной прокуратуры и Национальной полиции Украины.

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Совершение преступления в таких масштабах подпадает под действие ч. 3 ст. 201-2 УК Украины, в которой говорится о продаже товаров гуманитарной помощи и заключение других сделок по распоряжению таким имуществом с целью получения прибыли, совершенных по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере, во время военного положения. За такое дают до семи лет заключения.

Фото: Нацполиция Украины

Схема наживы была простой. Как выяснило следствие, руководитель благотворительной организации получал из-за границы транспортные средства известных марок, как гуманитарную помощь для нужд ВСУ. Однако вместо бесплатной передачи ввезенных автомобилей на нужды военных, он продавал технику.

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За указанный промежуток времени делец "заработал на продаже гуманитарных авто более 35 млн грн". В целом он завез в качестве гуманитарной помощи для нужд ВСУ более 230 авто и практически каждую четвертую машину из этого количества продал. Такого криминального рекорда по продаже "гуманитарных" автомобилей Украина еще не знала.

Однако в профильное министерство руководитель благотворительной организации клепал поддельные отчеты о передаче автомобилей военнослужащим. До поры до времени это проходило, поскольку в ведомстве верили в честность волонтера.

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Журналисты местных СМИ высказали предположение, что речь идет об Игоре П. и основанном им в марте 2023 года благотворительном фонде. В частности, об этом со ссылкой на собственные источники пишет интернет-издание "Полтавщина".

По сравнению ретушированных элементов эмблемы на мониторе подозреваемого с логотипом Благотворительного фонда там установили название этой неприбыльной организации и фамилию ее руководителя.

Коллаж: интернет-издание "Полтавщина"

Как вспомнили в журнале, упомянутый Игорь П. является фигурантом еще одного уголовного дела: в мае упомянутый "благотворитель" за 40 тыс. грн продал автомат "Калашникова", а также за 3,5 тыс. грн сбыл 440 патронов и магазин к автомату. Сотрудники областного управления СБУ оружие и патроны изъяли.