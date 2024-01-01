Военнослужащий погорел на продаже "гуманитарных" машин

Бизнес на машинах, приобретенных и переданных благотворителями для ВСУ, должен был поднять благосостояние тыловика. Досудебным расследованием установлен факт неправомерных действий военнослужащего, который пытался продать три автомобиля, завезенные из-за границы для нужд Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, один из благотворительных фондов приобрел три автомобиля для нужд Вооруженных Сил Украины. Фигурант получил машины для дальнейшей передачи своему подразделению, однако сразу опубликовал объявление об их продаже на онлайн-ресурсе. За три автомобиля он планировал получить 13,6 тыс. долларов США.

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Работники ГБР в феврале 2024 года задержали военнослужащего во время получения им за соответствующие транспортные средства от покупателя 13,6 тыс. долларов США. Гешефт сорвался, как только деньги оказались в руках "бизнесмена".

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона. Военнослужащий обвиняется в незаконном использовании с целью получения прибыли гуманитарной помощи (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией имущества.