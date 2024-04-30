На этот раз из продажи изъято семь автомобилей, ввезенных в Украину по льготным условиям растаможки для использования военными подразделениями.

Коммерческий сбыт автомобилей на территории Киевской области вовремя предупредили сотрудники подразделения по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Киевской таможни в ходе совместной спецоперации с Национальной полицией Украины. Об этом сообщает Гостаможслужба Украины.

Как выяснилось, не новые, но добротные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen и две единицы Opel житель Бучанской громады пытался продать через объявления. Дело пошло на лад, поскольку нашлись покупатели, которые приехали выбирать автомобили.

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Конечно, о том, что машины ввезены без уплаты таможенных налогов и предназначены для передачи в военные подразделения или на гуманитарные миссии, покупатели узнали позже. К счастью, купить машины не успели – помешала спецоперация силовиков.

Как сообщает Таможенная служба Украины, согласно электронной базе данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь. Согласно национальному законодательству, товары, определены как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины.

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В этом же случае гражданин использовал автомобили в других целях, которыми предоставленные льготы не предусмотрены. Поскольку факт уклонения от уплаты таможенных платежей имел место, то Киевской таможней составлено 7 протоколов о нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса Украины, а транспортные средства изъяты в качестве доказательств в судебном разбирательстве дела.

Фото: Киевская таможня