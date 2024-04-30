Цього разу з продажу вилучено сім автомобілів, ввезених в Україну за пільговими умовами розмитнення для використання військовими підрозділами.

Комерційний збут автомобілів на території Київської області вчасно попередили працівники підрозділу по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці у ході спільної спецоперації з Національною поліцією України. Про це повідомляє Держмитслужба України.

Як з’ясувалося, не нові, але добротні автомобілі Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, Volkswagen та дві одиниці Opel житель Бучанської громади намагався продати через оголошення. Справа пішла на лад, оскільки знайшлися покупці, котрі приїхали обирати автомобілі.

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Звісно, про те, що машини ввезені без сплати митних податків і призначені для передачі у військові підрозділи чи на гуманітарні місії, покупці не знали, довідалися про це пізніше. На щастя, купити їх не встигли – завадила спецоперація силовиків.

Як повідомляє Митна служба України, згідно з електронною базою даних митниці, зазначені автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога. Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України.

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В цьому ж випадку громадянин використав автомобілі в інших цілях, якими надані пільги не передбачені. Оскільки факт ухилення від сплати митних платежів мав місце, то Київською митницею складено 7 протоколів про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України, а транспортні засоби вилучені як докази у судовому розгляді справи.

Фото: Київська митниця