Військовослужбовець погорів на продажі "гуманітарних" машин

Бізнес на машинах, придбаних і переданих благодійниками для ЗСУ, мав піднести статки тиловика. Досудовим розслідуванням встановлено факт неправомірних дій військовослужбовця, який намагався продати три автомобілі, завезені з-за кордону для потреб Збройних сил України.

За даними слідства, один з благодійних фондів придбав три автомобілі з метою їх подальшої передачі для потреб Збройних Сил України. Фігурант отримав машини для подальшої передачі своєму підрозділу, проте одразу опублікував оголошення про їх продаж на онлайн-ресурсі. За три автівки він планував отримати 13,6 тис. доларів США.

Читайте також "Гуманітарні" автівки знову пішли у продаж

Працівники ДБР у лютому 2024 року затримали військовослужбовця під час отримання ним за відповідні транспортні засоби від покупця 13,6 тис. доларів США. Ґешефт зірвався, як тільки гроші опинилися у руках "бізнесмена".

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону. Військовослужбовець обвинувачується у незаконному використанні з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років з конфіскацією майна.