Два Jaguar'а попытались ввезти в Украину как "гуманитарку"

Обычно волонтерские движения и благотворительные организации везут пикапы, кроссоверы, автобусы, грузовики, тракторы, квадороциклы, а вот автомобили роскошных классов практически не бывают. А здесь сразу два “Ягуара”.

Сейчас следствие должно установить мотивацию руководителя благотворительного фонда "Безграничная нация" из Ровно, который решил поставлять в армейские подразделения автомобили такого класса. Ничего подобного за почти три года войны во Львовской таможне не припоминают.

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Внимание таможенников международного пункта пропуска "Грушев – Будомеж" привлек внимание грузовичок сегмента LCV с прицепом, прибывший из Польши. На платформе стояли два автомобиля Jaguar XF. Согласно декларации, транспортные средства следовали в адрес благотворительного фонда "Безграничная нация".

Правда, никаких документов, подтверждающих факт вывоза автомобиля с территории ЕС, как гуманитарной помощи, перевозчик к таможенному контролю не предоставил. Поэтому назначение будущего использования машин вызвало подозрение.

В ходе выяснения обстоятельств и проверки законности перемещения груза работники таможни установили, что продавцом импортируемых в Украину автомобилей является литовская компания, а покупателем – физическое лицо, гражданин Украины.

Таким образом удалось установить, что водитель, который назвался руководителем благотворительного фонда, подал таможенным органам документы, содержащие ложные сведения об отправителе, получателе товара, стоимости и характера груза, задекларировав коммерческий товар как гуманитарную помощь.

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Все это противоречит закону. По факту работники таможни составили протокол о нарушении таможенных правил, в соответствии с ч. 1 ст. 483 ТКУ.

Автомобили, общей стоимостью 115 тыс. гривен, то есть 57,5 тыс. за каждый, временно изъяты. А вы где-то видели "Ягуар" за такую сумму?