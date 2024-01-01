"Гуманитарные" BMW и Mercedes-Benz завернули на границе

Остался на площадке ответственного хранения МАПП “Грушев-Будомеж” Mercedes-Benz, который ввозился в адрес киевского благотворительного фонда.

Перевозчик, пишет пресс-служба Львовской таможни, не предоставил таможенным органам никаких документов, которые бы подтверждали факт вывоза авто с территории Евросоюза как гуманитарной помощи.

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Зато перевозчик и одновременно руководитель благотворительного фонда, подал к таможенному контролю декларацию, содержащую ложные сведения относительно отправителя, получателя товара, его стоимости, а также характера груза.

Фото: Гостаможслужба

Не поехали дальше этого же таможенного поста и два автомобиля BMW, перемещавшиеся из Польши на лафете. Они также ввозились как гуманитарные в адрес благотворительного фонда. Однако никаких документов, подтверждающих этот факт, у перевозчика не нашлось.

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Выяснено, что руководитель благотворительного фонда, 41-летний житель Волыни, "совершил действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля", то есть подал таможенному органу документы, содержащие ложные сведения.

В обоих случаях составлены админпротоколы, в соответствии с ч.1 ст. 483 ТКУ. Автомобили изъяты. Их дальнейшую судьбу уже будет решать суд.