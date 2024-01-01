Росіяни в Підмосков’ї налагодили несанкціонований випуск автомобілів Mercedes-Benz

На підмосковному заводі Mercedes-Benz в індустріальному парку Єсипово вже зібрали кілька Mercedes-Benz E-Class. І це попри те, що німці повністю відійшли від бізнесу в Росії.

До російського вторгнення в Україну Mercedes-Benz Manufacturing Rus випускав адаптовані до складних російських дорожніх умов автомобілі MB.

Після кількох років повного припинення роботи й виходу німецького засновника з російського ринку, починаючи з перших днів березня 2022 року та до нинішньої осені, завод відновив роботу. Про це сповіщає moto.pl.

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І хоча там планувався випуск автомобілів китайських марок, цього не сталося. На конвеєр повернувся Mercedes-Benz.

Уточнимо, що німецький автовиробник, як і у випадку з випуском росіянами автомобілів Citroen, нічого не знав про використання їх торгової марки та запатентованих моделей техніки. За даними аналітиків "Автостату", тут засвітилися колишні дилери Mercedes-Benz. Вони пов'язані з компанією "Автодом", до якої перейшов завод.

Ось вони й відновили тимчасове виробництво автомобілів. З’ясувалося, що новий власник успадкував не лише завод, а й склад комплектів для виробництва нових автомобілів. Оскільки виробництво було раптово призупинено, то складські залишки до Німеччини ніхто не повернув.

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Отож з цих деталей розгорнули стапельне виробництво й почали складати автомобілі. В російські автосалони уже надійшло кілька десятків нових седанів Mercedes E-Class зі стайлінг-пакетом AMG Line і позашляховик GLC другого покоління.

Моделі отримали повний привід і 2,0-літровий бензиновий двигун потужністю 197 к.с. Облаштування салонів також фірмове – шкіряна обробка (дерев'яна фурнітура і алькантара) і мультимедійне обладнання з навігацією карт Росії входять в стандартну комплектацію.

У вартість (майже 10 мільйонів рублів за машину, тобто $71 684) також входить гарантія від дилера 2 роки (ліміт пробігу 100 000 км).

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Це вже другий випадок, коли росіяни без дозволу та інформування використовують чужу торгову марку у бізнесі. На колишньому калузькому заводі Stellantis наприкінці 2023 року відновили збирання Citroen C5 Aircross з комплектуючих, доставлених з Китаю. Звісно, без відома та згоди Stellantis.

Чи буде щось подібне з автомобілями "Мерседес" на заводі в Єсипово, прогнозувати ніхто не береться. Адже автомобілі німецького бренду автомобіль виробляється не тільки в Зіндельфінгені (ФРН), але й на заводах у Китаї.