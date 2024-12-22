BMW M8 Coupe снимут с производства

Роскошные купе и кабриолет BMW 8-й серии не пользуются спросом среди покупателей, поэтому компания рассматривает вариант отказаться от них. Ссылаясь на бюллетень дилера, BMW Blog сообщает, что M8 Coupe будет снят с производства в начале следующего года.

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Баварский автопроизводитель уже прекратил прием заказов на новые M8. В сообщении также говорится, что конфигуратор модели вскоре удалят с официального вебсайта компании.

За первые девять месяцев 2024 года BMW продала в США 4058 автомобилей 8-й серии. Это на 7,4% меньше, чем год назад. Хотя компания не дает детальной информации о продажах, эти цифры распространяются на версии Coupe, Convertible и Gran Coupé, а также на их варианты M.

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Стоимость M8 Competition Coupe стартует от 138 800 долларов. Высокопроизводительная модель оснащена 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 625 л.с. и 749 Нм крутящего момента. Он сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и стандартной системой полного привода. Это позволяет модели разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3 секунды и достигать 306 км/ч.