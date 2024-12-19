BMW будет перерабатывать старые аккумуляторы электромобилей в новые

Немецкий завод будет работать над тем, чтобы радикально сократить расходы на производство электромобилей. Ведь существуют реальные технологии приблизить компанию к замкнутому циклу производства аккумуляторных элементов. Об этом пишет electrek.co.

Это будет "прямая переработка", в процессе которой полученный после переработки материал возвращается обратно в цикл производства новых батарей.

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Главная привлекательность новой методики в том, что такая технология заменяет энергоемкие процессы химической и термической обработки и дает BMW быстрый доступ к дорогостоящему сырью – литию, кобальту, а также графиту, марганцу, никелю и меди. При этом экономятся деньги и время для возврата этих материалов в использование.

Предварительная визуализация центра прямой переработки. Фото: BMW Group

Метод прямой переработки предусматривает разрядку аккумуляторов перед открытием банок с элементами батареи и удалением электрода. Затем, после высыхания электродов, их измельчают, отделяя активный материал от проводящей фольги, который затем можно регенерировать и обрабатывать дальше.

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Метод разработан учеными BMW Group в аналогичных центрах в Мюнхене и Парсдорфе, Германия. На новом заводе он будет реализован в больших масштабах. Как заявила компания, после завершения процесса, материал аккумуляторных элементов в диапазоне средних двузначных тонн может быть переработан в год.

Новый центр переработки отходов будет построен в Кирхроте, в районе Страубинг-Боген в Нижней Баварии. Монтажные работы в производственных помещениях планируют начать во второй половине 2025 года.