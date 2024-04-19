Компания объединила усилия с гигантом в сфере производства аккумуляторов CATL, чтобы достичь успехов в программе вторичного использования старых аккумуляторных батарей для электромобилей.

Шведский автопроизводитель одним из первых объявил о намерении полностью электрифицировать собственный модельный ряд. Сейчас Volvo ищет пути уменьшения выбросов углерода в атмосферу путем повторного использования ключевых материалов аккумуляторов.

Читайте также: Продажи Volvo показывают, что гибриды перспективнее электромобилей

Также недавно Volvo выпустила свой последний автомобиль с дизельным двигателем и навсегда прекратила их производство. В 2023 году показатель продаж электрических моделей Volvo вырос на 70% и составил 113 000 моделей.

Ожидается, что нынешний показатель побьет этот рекорд, ведь в линейке Volvo появилась недорогая модель EX30 и планируется дебют еще нескольких новинок. Volvo ожидает, что до конца следующего года электромобили будут составлять 50% от общего объема продаж, поскольку компания работает над полностью электрической линейкой до 2030 года.

Поэтому компания объединила усилия с CATL. По условиям соглашения, компании будут разбирать старые и уничтоженные батареи электромобилей, чтобы повторно использовать 90% их материалов, такие как никель, кобальт, литий и другие.

Также интересно: В Украине начал продаваться новый електрокроссовер Volvo EX30 по интересной цене

Volvo заявляет, что из этих материалов CATL будет производить новые аккумуляторы, которые будут использовать новинки бренда. Эта договоренность является расширением соглашения между Volvo и CATL по поставкам аккумуляторов для электрических моделей Volvo и Polestar.