Компанія об’єднала зусилля з гігантом у сфері виробництва акумуляторів CATL, аби досягти успіхів у програмі вторинного використання старих акумуляторних батарей для електромобілів.

Шведський автовиробник одним з першим оголосив про намір повністю електрифікувати власний модельний ряд. Зараз Volvo шукає шляхи зменшення викидів вуглецю в атмосферу шляхом повторного використання ключових матеріалів акумуляторів.

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Також нещодавно Volvo випустила свій останній автомобіль з дизельним двигуном та назавжди припинила їх виробництво. У 2023 році показник продажів електричних моделей Volvo зріс на 70% й становив 113 000 моделей.

Очікується, що цьогорічний показник поб’є цей рекорд, адже в лінійці Volvo з’явилась недорога модель EX30 й планується дебют ще кількох новинок. Volvo очікує, що до кінця наступного року електромобілі складатимуть 50% від загального обсягу продажів, оскільки компанія працює над повністю електричною лінійкою до 2030 року.

Через це компанія об’єднала зусилля з CATL. За умовами угоди, компанії будуть розбирати старі й знищені батареї електромобілів, аби повторно використати 90% їх матеріалів, такі як нікель, кобальт, літій та інші.

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Volvo заявляє, що з цих матеріалів CATL виготовлятиме нові акумулятори, які використовуватимуть новинки бренду. Ця домовленість є розширенням угоди між Volvo та CATL щодо постачання акумуляторів для електричних моделей Volvo і Polestar.