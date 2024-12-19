BMW перероблятиме старі акумулятори електромобілів у нові

Німецький завод працюватиме над тим, щоб радикально скоротити витрати на виробництво електромобілів. Адже існують реальні технології наблизити компанію до замкнутого циклу виробництва акумуляторних елементів. Про це пише electrek.co.

Це буде "пряме перероблення", в процесі якого отриманий після перероблення матеріал повертається назад у цикл виробництва нових батарей.

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Головна привабливість нової методики в тому, що така технологія замінює енергомісткі процеси хімічної та термічної обробки й дає BMW швидкий доступ до дорогої сировини – літію, кобальту, а також графіту, марганцю, нікелю та міді. При цьому економляться гроші та час для повернення цих матеріалів у використання.

Попередня візуалізація центру прямого перероблення. Фото: BMW Group

Метод прямої переробки передбачає розрядку акумуляторів перед відкриттям банок з елементами батареї та видаленням електрода. Потім, після висихання електродів, їх подрібнюють, відокремлюючи активний матеріал від провідної фольги, який потім можна регенерувати й обробляти далі.

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Метод розроблений вченими BMW Group в аналогічних центрах в Мюнхені і Парсдорфі, Німеччина. На новому заводі він буде реалізований у великих масштабах. Як заявила компанія, після завершення процесу, матеріал акумуляторних елементів в діапазоні середніх двозначних тонн може бути перероблений на рік.

Новий центр перероблювання відходів буде побудований в Кірхроті, в районі Страубінг-Боген в Нижній Баварії. Монтажні роботи у виробничих приміщеннях планують розпочати у другій половині 2025 року.