Новинка побудована на американській платформі GM Ultium та повинна з’явитись у продажу за кілька років.

Honda презентувала новий електричний кросовер Prologue, створений на базі американської платформи GM Ultium. Модель призначена суто для північноамериканського ринку, і з'явиться на ньому 2024 року.

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Prologue розташується на щабель вище, ніж актуальний CR-V, пропонуючи великий простір для пасажирів та корисного вантажу. До речі, електромобіль має колісну базу в 3093 міліметри - таку ж, як у Cadillac Lyriq і Chevrolet Blazer EV. Модель має наступні габарити: 4 876 мм завдовжки, 1 988 мм завширшки і 1 643 мм заввишки.

Зовнішність новинки виконана у досить спокійному ключі. Втім, оригінальна оптика все ж таки досить незвичайна. Позаду ж машина чимось нагадує Land Rover Velar. Салон зроблений за китайськими лекалами. Тут два рідкокристалічних дисплеї: 11-дюймовий виконує роль панелі приладів, а 11,3-дюймовий виступає в якості мультимедійної системи. До речі, тут збережені фізичні кнопки та крутилки, що відповідають за функціонал та клімат машини.

Поки що інформація про силову установку не розкривається. Повідомляється тільки, що Prologue буде доступний з повним приводом. Цілком можливо, що електродвигунами поділиться новий Chevrolet Blazer.