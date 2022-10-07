Новинка построена на американской платформе GM Ultium и должна появиться в продаже через несколько лет.

Honda представила новый электрический кроссовер Prologue, созданный на базе американской платформы GM Ultium. Модель предназначена исключительно для североамериканского рынка и появится на нем в 2024 году.

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Prologue расположится на ступеньку выше, чем актуальный CR-V, предлагая большое пространство для пассажиров и полезного груза. Кстати, электромобиль имеет колесную базу в 3 093 миллиметра – такую же, как у Cadillac Lyriq и Chevrolet Blazer EV. У модели такие габариты: 4 876 мм в длину, 1 988 мм в ширину и 1 643 мм в высоту.

Внешность новинки выдержана в достаточно спокойном ключе. Впрочем, оригинальная оптика все же достаточно необычна. Сзади же машина чем-то напоминает Land Rover Velar. Салон сделан по китайским лекалам. Здесь два жидкокристаллических дисплея: 11-дюймовый выполняет роль приборной панели, а 11,3-дюймовый выступает в качестве мультимедийной системы. Кстати, здесь сохранены физические кнопки и крутилки, отвечающие за функционал и климат машины.

Пока информация о силовой установке не раскрывается. Сообщается только, что Prologue будет доступен с полным приводом. Вполне возможно, что электродвигателями поделится новый Chevrolet Blazer.