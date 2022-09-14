До 2025 року Honda випустить 10 або більше нових електричних мотоциклів

Перехід на електричні транспортні засоби не обмежується лише автомобілями, і сьогодні Honda оголосила про амбітний план, що включає електричні мотоцикли. До 2025 року японський гігант випустить 10 або більше електричних мотоциклів по всьому світу. Він вважає себе відповідальним за досягнення «вуглецевої нейтральності» як найбільшого у світі виробника мотоциклів.

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Honda каже, що її мотоциклетний бізнес щороку обслуговує майже дві третини з 30 мільйонів клієнтів. Мотоциклів багато, і ринок електричних байків зростає. Пам’ятаючи про це, компанія продовжить рух до електрифікації.

Японський бренд розбиває заплановані моделі на три підкатегорії. До них відносяться електричні велосипеди, здатні розвивати швидкість не більше ніж 25 км/год, електричні мопеди, які можуть розвивати швидкість до 50 км/год, і мотоцикли, які можуть розвивати швидкість понад 50 км/год. США, Японія та Європа отримають три типи повнорозмірних електробайків і один маленький електровелосипед спеціально для дітей.

У всьому світі нові моделі електромопедів і велосипедів будуть доступні вже до кінця цього року. Конкретно в Японії Honda планує випустити два нових електробайки для приміських поїздок до кінця 2025 року. У ній сказано, що твердотільні батареї можуть бути прийнятним варіантом для лінійки електричних мотоциклів і що високий рівень сумісності програмного забезпечення для електромобілів може «розблокувати» майбутнє мотоциклів».

Зрештою, компанія вважає, що стандартизація технології заміни батарей також може бути великою перевагою для сегмента, але вона «не кладе всі свої яйця в цей кошик». Також з’являться електричні мотоцикли з незмінними батареями, і кілька моделей із серії Business Bike.

У 2024 році компанія сподівається випустити серійні електромотоцикли, які використовують програмне забезпечення для покращення якості їзди через підключення. Компанія бачить майбутнє, де ваш велосипед зможе пропонувати оптимальне супроводження маршруту на основі діапазону та місць заряджання. У Honda також вважають, що велосипед може запропонувати навчання безпечній їзді та підтримку післяпродажного обслуговування.