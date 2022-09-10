Як тільки українці серйозно починають замислюватись про купівлю електромобіля, їхні мрії стають дедалі більш "приземленими".

“Якщо б я вже й купував електромобіль, то це мала б бути Tesla”, – приблизно так, напевне, думає кожен другий українець, коли замислюється над питанням зміни свого авто з двигуном внутрішнього згоряння на екологічно чистий транспорт. Але війна та нестача пального зробила мрії про “Теслу” трохи більш прагматичними. Про це свідчить дослідження консалтингового цифрового агентства «Ольшанський та Партнери».

Також цікаво майже два мільйони українців замислились над придбанням електромобіля

Ще рік тому більш ніж половина запитів серед українських користувачів інтернету була пов’язана з брендом Tesla. Це – мрія, яка через високу ціну та відсутність офіційних дилерів в Україні навряд чи може здійснитись для більшості автовласників.

На другому місці у 2021 році був інший преміальний бренд — BMW. Однак у червні 2022 року популярність лідера знизилася, а бренд BMW поступився на користь Nissan. Тобто люди стали більш прагматичними, адже Nissan коштує менше, аніж BMW чи навіть Tesla.

Динаміка змін запитів станом за останній рік в рейтингу популярності брендів електромобілів доводять цей тренд. Наприклад, кількість пошукових запитів, пов’язаних з електромобілями Nissan, зросла на 65,75%, Hyundai — на 310,91%, Renault — на 196%, Fiat – на 167,82%, KIA — на 126,22%.

Звичайно, серед причин збільшення популярності цих брендів була й поява цікавих моделей, які випустили ці автовиробники останнім часом. Наприклад, Hyundai представив на українському ринку інноваційний електромобіль IONIQ 5, а Nissan почав продавати свій бестселер Leaf в офіційних дилерських центрах.

ТОП-15 брендів електромобілів, які шукають мешканці України в інтернеті: