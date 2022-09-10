Как только украинцы всерьез начинают задумываться о покупке электромобиля, их мечты становятся все более "приземленными".

“Если бы я уже и покупал электромобиль, то это должна была бы быть Tesla”, – примерно так, наверное, думает каждый второй украинец, когда задумывается над вопросом смены своего авто с двигателем внутреннего сгорания на экологически чистый транспорт. Но война и нехватка топлива сделали мечты о “Тесле” чуть более прагматичными. Об этом свидетельствует исследование консалтингового цифрового агентства “Ольшанский и Партнеры”.

Еще год назад более половины запросов среди украинских пользователей интернета было связано с брендом Tesla. Это – мечта, которая из-за высокой цены и отсутствия официальных дилеров в Украине вряд ли может осуществиться для большинства автовладельцев.

На втором месте в 2021 году был другой премиальный бренд – BMW. Однако в июне 2022 года популярность лидера снизилась, а бренд BMW уступил в пользу Nissan. То есть люди стали более прагматичными, ведь Nissan стоит меньше, чем BMW или даже Tesla.

Динамика изменений запросов по состоянию за последний год в рейтинге популярности брендов электромобилей доказывает этот тренд. Например, количество поисковых запросов, связанных с электромобилями Nissan, выросло на 65,75%, Hyundai – на 310,91%, Renault – на 196%, Fiat – на 167,82%, KIA – на 126,22%.

Конечно, среди причин увеличения популярности этих брендов было и появление интересных моделей, которые выпустили эти автопроизводители в последнее время. Например, Hyundai представил на украинском рынке инновационный электромобиль IONIQ 5, а Nissan стал продавать свой бестселлер Leaf в официальных дилерских центрах.

ТОП-15 брендов электромобилей, которые ищут жители Украины в интернете: