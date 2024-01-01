Оновлені Tesla Model Y розкупили як гарячі пиріжки

Щоправда, головний офіс Tesla офіційно ще не оприлюднив таку статистику. Як пише hotcars.com, про це повідомили китайські ЗМІ та дилери Tesla в Китаї.

Попри те, що Tesla Model Y 2024 року залишається сильним суперником у сегменті електричних позашляховиків, оновлена Model Y Juniper має побити всі рекорди попиту. Про це засвідчили заявки на новинку.

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Деякі дилери повідомили, що отримали понад 100 замовлень кожен, один продавець сповістив, що у день запуску зареєстрував майже 300 бронювань. Скриншоти, опубліковані в групах Tesla WeChat, ще більше підтвердили ажіотаж замовлень, показавши шквал транзакцій клієнтів.

Ціна Model Y 2025 року:

задній привід (задньопривідний): ¥263,500 ($35,900);

повний привід на великі відстані (AWD): ¥303,500 ($41,400).

Версія Performance не згадується в лінійці, але очікується, що вона буде анонсована в найближчі місяці. Model Y запозичує дизайнерські риси з оновленого седана Model 3, який був представлений минулого року.

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Новачок має більш витончену, вишукану естетику в порівнянні зі своїм попередником. Серед ключових змін у дизайні виділяється новий бампер з гострими фарами, з'єднаними світловою смугою, задній ліхтар на всю ширину поперек задньої частини, вентильовані передні сидіння для підвищеного комфорту, оновлене кермо.

Також варто виділити дисплей на задньому сидінні, який служить одночасно і панеллю клімат-контролю, і розважальною системою для ігор і потокового відео.