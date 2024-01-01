Обновленные Tesla Model Y раскупили как горячие пирожки

Правда, главный офис Tesla официально еще не обнародовал такую статистику. Как пишет hotcars.com, об этом сообщили китайские СМИ и дилеры Tesla в Китае.

Несмотря на то, что Tesla Model Y 2024 года остается сильным соперником в сегменте электрических внедорожников, обновленная Model Y Juniper должна побить все рекорды спроса. Об этом свидетельствуют заявки на новинку.

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Некоторые дилеры сообщили, что получили более 100 заказов каждый, один продавец сообщил, что в день запуска зарегистрировал почти 300 бронирований. Скриншоты, опубликованные в группах Tesla WeChat, еще больше подтвердили ажиотаж заказов, показав шквал транзакций клиентов.

Цена Model Y 2025 года:

задний привод (заднеприводный): ¥263,500 ($35,900);

полный привод на большие расстояния (AWD): ¥303,500 ($41,400).

Версия Performance не упоминается в линейке, но ожидается, что она будет анонсирована в ближайшие месяцы. Model Y заимствует дизайнерские черты из обновленного седана Model 3, который был представлен в прошлом году.

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Новичок имеет более утонченную, изысканную эстетику по сравнению со своим предшественником. Среди ключевых изменений в дизайне выделяется новый бампер с острыми фарами, соединенными световой полосой, задний фонарь на всю ширину поперек задней части, вентилируемые передние сиденья для повышенного комфорта, обновленный руль.

Также стоит выделить дисплей на заднем сидении, который служит одновременно и панелью климат-контроля, и развлекательной системой для игр и потокового видео.