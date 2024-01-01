Названы самые популярные электромобили 2024 года в США: статистика

Как сообщает Carscoops, ссылаясь на данные компании Cox Automotive Inc., рынок электромобилей в США развивается не так динамично, как предсказывали некоторые автомобильные компании, однако он все же продолжает расти. В 2024 году общий показатель проданных EV увеличился на 7,3 процента.

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Компания Tesla снова доминировала на рынке, даже несмотря на то, что ее продажи упали на 5,6% до отметки в 633 800 проданных автомобилей. Второе место среди автопроизводителей занял Ford, реализовавший 97 900 авто (рост на 8%). Тройку лидеров замкнул Rivian. Показатели бренда увеличились на 3,8 процента и всего было продано 51 600 единиц.

В то же время негативную тенденцию продемонстрировали такие производители, как Mercedes-Benz, Volvo и Volkswagen – продажи их электрических моделей снизились минимум на 40%. Что касается отдельных моделей, кроме Model Y, которых было реализовано 372 600 штук, наибольшим спросом среди американцев пользовались Chevrolet Equinox и его брат Honda Prologue. Их продали около 61 900 единиц.

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Кроме того, Chevrolet Blazer, Tesla Cybertruck й Kia EV9 также продемонстрировали рекордные продажи. Всего было реализовано 23 100, 39 00 и 22 000 экземпляров этих моделей соответственно. Ожидаемо, что “старожилы” также имели отличные продажи. В частности, Ford Mustang Mach-E разошелся тиражом 51 745 авто (+27%), Hyundai Ioniq 5 – 44 400 (+31%), а Toyota bZ4x – 18 570, что почти вдвое больше, по сравнению с результатами 2023 года в 9 329 единиц.

Tesla Model Y Juniper

В то же время его популярный в Украине конкурент – VW ID.4 в США пользовался плохим спросом, о чем свидетельствует падение продаж в 55%. Всего было продано 17 тысяч единиц кроссовера. Однако, к слову, несмотря на то, что Tesla Model Y стала лидером со значительным отрывом, ее показатели также снизились на 6,6%. Вполне вероятно, что представленная недавно рестайлинговая версия продемонстрирует лучший результат по итогам 2025 года.