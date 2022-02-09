Модернизированный кроссовер появится на рынке США летом, а к осени доберется и до других регионов.

Chevrolet Blazer 2022 получил косметическое обновление внешности, лучшее оснащение для базовых версий и обновленную электронику. Линейка моторов осталась без изменений.

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Экстерьер кроссовера претерпел минимальные изменения, даже бамперы остались от дорестайлинговой модели. Слегка видоизменена решетка радиатора и ее обрамление, ниши стали рельефнее, а светодиодные полоски ходовых огней стали немного крупнее. Корму украшают фонари с новым световым рисунком.

К палитре цветов обновленного Blazer добавили четыре новых оттенка, однако все они доступны за доплату. Также опционально предлагаются колесные диски диаметром 20 и 21 дюйм вместо стандартных 18-дюймовых.

Главным обновлением в интерьере стал 10-дюймовый центральный экран, заменивший 8-дюймовый. Также теперь предлагается беспроводная зарядка для смартфонов – опционально для базовых версий и без доплаты для старших комплектаций. Кроме того, базовые версии кроссовера теперь будут иметь адаптивный круиз-контроль. Стандартным для всех комплектаций стал также комплекс Safety Assist, в который входят системы автоматического торможения и удержания в полосе, а также другие ассистирующие системы.

Chevrolet Blazer 2022 будет доступен в трех исполнениях: LT, Premier и RS. Для последнего варианта интерьер выполнен в синем цвете Nightshift Blue.

Изменений в моторной линейке не произошло. Базовый Blazer оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 231 л. с. и с крутящим моментом в 350 Нм, альтернативой которому служит 312-сильный атмосферный 3.6 V6. Оба агрегата оснащены 9-скоростным "автоматом", который посылает обороты на переднюю ось или обе, в зависимости от версии. Спортивное исполнение Blazer RS получает особую трансмиссию с двумя сцеплениями – одно отвечает за передачу оборотов на заднюю ось, а другое – за блокировку дифференциала.

Фото: Chevrolet Blazer 2022 / Chevrolet