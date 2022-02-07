Рестайлинг настолько малозаметный, что шведский автопроизводитель даже не сообщал об этом обновлении на своем медиа-сайте.

На сайтах европейских дилеров Volvo появились фотографии обновленного XC40, хотя официально компания о рестайлинге не сообщала. Изменения в компактном кроссовере косметические, ни одного обновления в технической части.

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Volvo XC40 выпускается уже около пяти лет – по канонам автоиндустрии до смены поколений ему еще пару лет, поэтому производитель слегка освежил эту модель. Косметический рестайлинг слегка затронул экстерьер, а в салоне появилась последняя версия мультимедийной системы.

После обновления кроссовер стал более похож на электрический Volvo C40 Recharge: у него теперь похожая передняя оптика с узкими фарами, новый передний бампер с Т-образными боковыми секциями, другое сочетание диодов в задних фонарях и другое расположение патрубков выпускной системы.

Список модификаций остался прежним – XC40 доступен с бензиновыми, плагин-гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Базовая для модели версия с 1,5-литровым трехцилиндровым турбомотором мощностью 130 лошадиных сил – такой кроссовер имеет передний привод и 8-скоростную автоматическую трансмиссию. Также доступны гибридные версии на основе 2-литрового турбомотора с 48-вольтовым стартер-генератором – в зависимости от настроек такая установка генерирует 163, 197 или 250 лошадиных сил мощности. Самая мощная версия имеет полноприводную трансмиссию.

Плагин-гибридные XC40 предлагают мощность 130 и 180 сил и способны ездить только на электроэнергии, преодолевая до 45 километров. Полностью электрический XC40 оснащается или одним 231-сильным электромотором на передней оси или двумя 204-сильными по одному на каждую ось. В первом случае кроссовер имеет батарею на 69 киловатт-часов, с которой может преодолевать 423 километра на одном заряде, а двухмоторная версия оснащается блоком на 78 киловатт-часов, позволяя проехать 418 километров между зарядками.

Фото: обновленный Volvo XC40 2022 року / Volvo